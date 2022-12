Labdarúgó-világbajnokság, Katar, elődöntő

Franciaország–Marokkó 2-0 (1-0)

Al-Hor, al-Bajt Stadion, 68294 néző, vezette: Ramos (Morín, Hernández - mexikóiak).

Franciaország: Lloris – Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez – Fofana, Tcouaméni, Griezmann – Dembélé (Kolo Muani, 79.), Giroud (Thuram, 65.), Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Marokkó: Bunu – Hakimi, Dari, Szaissz (Amallah, 21., Ez Abde, 79.), el-Jamik, Mazraui (Attijat Allah, a szünetben) – Amrabat, Unahi – Zijes, en-Nesziri (Hamdallah, 66.), Bufal (Abuhlal, 67.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi.

Gólszerzők: T. Hernandez (5.), Kolo Muani (79.).

A franciák már az 5. percben megszerezték a vezetést: egy, a vb-re eddig nem jellemző marokkói védelmi hiba után Théo Hernandez lőtt közelről, akrobatikus mozdulattal a kapuba (1-0). Ez volt egyébként a marokkóiak első olyan kapott gólja a vb-n, amelyet nem a saját kapujukba lőttek... Marokkó szokatlan feladat előtt állt (már ami a világbajnokságot illeti), ugyanis el kellett kezdenie támadni. Ezt meg is tette az afrikai csapat, a 10. percben Lloris tornázta ki a labdát a bal alsó sarok elől Unahi lövését követően. A 17. percben a játékot félig sérülten vállaló Szaissz vétette el a labdát, Giroud lépett meg vele a bal oldalon, majd a jobb kapufát találta el. A marokkói védő négy perccel később cserét is kért, Marokkó pedig nem meglepő módon támadóbb felállásra váltott. A 36. percben a franciák nagy lehetőséget puskáztak el: előbb a bal szélen meglóduló Mbappé lövését blokkolta el-Jamik, a kipattanó után pedig Giroud nem tudott az üres kapuba találni. Bár a marokkóiak próbálkoztak becsülettel, a franciák uralták a mérkőzést és veszélyesebbek is voltak kapura. A 44. percben mégis közel került az egyenlítéshez az afrikai csapat, Zijes szöglete után el-Jamik ollózott gyönyörű mozdulattal kapura, de a labda a kapufát találta el. A félidő végén már egyértelműen Marokkó irányított, de egyenlítenie nem sikerült.

A második játékrész egy elvetélt Mbappé-lehetőséggel indult. Ezt követően a Hakimi és Zijes révén elsősorban a jobb oldalon próbálkozó Marokkó beszorította a franciákat, folyamatos veszélyben forgott a gallok kapuja, akik gyakorlatilag kontratámadásokra kezdtek el játszani (ki gondolt volna erre a mérkőzés előtt?). A félidő derekán alábbhagyott a marokkóiak lendülete, a franciák pedig a labda (és természetesen az eredmény) tartásával próbálták ölni az időt. A 79. percben eldőlt a mérkőzés: Mbappé kevergetett a tizenhatoson belül, blokkolt lövése a másodpercekkel korábban pályára lépő Kolo Muani elé pattant, aki első labdaérintésével három méterről a kapuba lőtt (2-0). Ezt követően sok érdemleges már nem történt (bár a francia védelem a 94. percben még mentett a gólvonalról), így a címvédő Franciaország négy év után ismét döntőt játszhat, ezúttal Argentína ellen.