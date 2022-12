Különösen utóbbi volt világszenzáció, a torna legnagyobb favoritjának számító brazilok ellen ugyan végigvédekezték a meccset és a hosszabbításban hátrányba is kerültek, de az egyetlen kapura lövésükkel végül sikerült egyenlíteniük, a tizenegyespárbajban pedig szinte verhetetlenek... Az elődöntőben Argentína a remekül záró védelemével és a csúcsformában játszó Álvarez, valamint Messi vezetésével szétkontrázta őket (0-3), úgy tűnt, a horvátok erre a meccsre már kipukkadtak.

Marokkó horvátok elleni bemutatkozásáról már szóltunk, aztán következett a Belgium elleni nagyszerű játékkal elért 2-0-s győzelem, majd Kanada 2-1-es legyőzése, ami csoportelsőséget ért számukra. Már erre is kevesen számítottak, arra pedig valószínűleg még kevesebben, hogy a nyolcaddöntőben Spanyolországot (0-0, tizenegyesekkel: 3-0), majd a negyeddöntőben Portugáliát (1-0) is búcsúztassák. Igaz, mind a két mérkőzést végigvédekezték, de a taktika működött... Az elődöntőben az addig sziklaszilárd marokkói védelem több hiányzója miatt már sebezhetőnek bizonyult, amit a világbajnoki címvédő franciák ki is használtak (0-2). Marokkó azonban így is futballtörténete eddigi legnagyobb sikerét érte el, ráadásul az első afrikai válogatott lett, amely vb-n elődöntőig jutott.

Hogy hogyan látja az esélyeket lapunk egyik vb-szakértője, a Dorogi FC vezetőedzője, Marián Sluka?

– Az elődöntőkben már látszott, hogy mindkét csapat fáradt, a marokkóiaknál pedig kiütközött a sok sérült hiánya. A horvátok jól kezdtek az argentinok ellen, de elől ezúttal sem Modric, sem Perisic nem tudta már azt az extrát nyújtani, amely elég lett volna a gólszerzéshez. Marokkó védekezése szervezett, maximálisan átgondolt, amelyre a kontrajátékuk épül, de a franciák ellen már húzóemberek estek ki a védelmükből. Az győz, aki ezen a meccsen még jobban tud koncentrálni, aki taktikailag jobban össze tudja szedi magát. Szerintem a topmeccseken jobban edződött, modern, kreatív középpályával bíró, rutinosabb horvát csapat nyerhet.

Hasonlóan látja az esélyeket Vincze István, az FC Komárno szakmai igazgatója, a Tatabányai Bányász legendás támadója is.

– Beszélhetnénk arról, hogy a bronzmeccs általában két csalódott csapat mérkőzése, de Marokkó esetében ez most nem igaz. Az eredményeikkel eddig is csodát tettek, helyenként jól is játszottak, de úgy gondolom, hogy a rutinosabb, egyénileg képzettebb játékosokkal rendelkező horvátok nyernek, akiknél jónéhány klasszisnak ez lehet az utolsó vb-je, így az utolsó nagy dobása is a válogatottban.