Arról ír az Origo, hogy Amélie Oudea-Castera francia sportminiszter szerint Karim Benzema Emmanuel Macron elnökkel utazhat a katari labdarúgó-világbajnokság vasárnapi döntőjére.

A Real Madrid aranylabdás csatára már a torna előtt is kisebb sérüléssel bajlódott, Didier Deschamps ennek ellenére nevezte a vb-re. Bár egy nappal a nyitónap előtt ismét megsérült és Madridba utazott, a szakmai stáb nem hívott meg senkit a helyére, így a keret tagja maradt. A 34 esztendős Benzema időközben megkezdte az edzéseket a Real Madriddal és sajtóhírek szerint megfelelő erőállapotban van. A szövetségi kapitány egyébként nem árulta eé, hogy Benzemára számít-e a döntőre, de ha ez így is marad, akkor legkésőbb vasárnap ki fog derülni, hogy a klasszis pályára lép-e a katari torna döntőjén, vagy a lelátóról, esetleg a kispadról nézi majd csapattársai küzdelmét. Az viszont biztosnak tűnik, hogy mivel kerettag, érmet akkor is kaphat, ha egy másodpercet nem játszik.