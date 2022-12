Igaz ugyan, hogy Szenegál kiesett a világbajnokságról, miután az angolok megverték őket a nyolcaddöntőben, de hogy az afrikai ország drukkerei verhetetlenek, az egészen biztos. A vasárnapi meccsen az utolsó percig (pedig valljuk be, 3-0-nál az esély már a matematikainál is karcsúbb) buzdították a csapatot, végigtáncolták a meccset, sőt, egy marokkói drukkert is bevontak, és még 15 perccel a lefújás után is a lelátón mulattak.