A Nielsen adatelemző leányvállalata megjegyzi, hogy a jelenség a 2006-os világbajnokságon fordult elő először, amikor is Sven Göran Eriksson, az angol válogatott akkori szövetségi kapitánya Jamie Carragher utolsó pillanatos becserélésével próbálkozott a portugálok elleni vb-negyeddöntőben – nem jött be, ahogyan az ezt követő hat próbálkozás is kivétel nélkül kudarccal zárult.



A tendencia tehát 2006-ban Carregherrel kezdődött, akit Eriksson a portugálok elleni vb-negyeddöntő 119. percében, 0–0-s állásnál cserélt be Aaron Lennon helyére. A Liverpool akkor 28 éves védője volt az angolok negyedik rúgója, lövését azonban Ricardo kivédte, Cristiano Ronaldo pedig betalált, így Portugália 3–1-es re nyerte a szétlövést és jutott négy közé.

Az első példa sikertelensége után tíz évet kellett várni a következő hasonló próbálkozásra: a 2016-os Európa-bajnokság olasz–német negyeddöntőjében Simone Zazát a 121. percben, 1–1-nél cserélte be Giorgio Chiellini helyére Antonio Conte, az akkori Juventus-csatár az olaszok második rúgójaként egy furcsa nekifutás után fölé is bombázta a labdát, a németek végül 6–5-re nyerték a maratoni párbajt.



A koronavírus miatt tavalyra halasztott 2020-as Európa-bajnokság negyeddöntőjében Spanyolország tizenegyesekkel nyert Svájc ellen, ez azonban a legkevésbé sem a szétlövésre behozott Rodri érdeme volt: a Manchester City középpályását a 119. percben, 1–1-nél cserélte be Luis Enrique Pedri helyére. A spanyolok harmadik rúgója volt, Yann Sommer kivédte a lövést. A svájciaktól azonban többen hibáztak, így a spanyolok 3–1-re nyerték a tizenegyeseket.



A kifejezetten a párbajra történő cserélés leglátványosabb kudarca a tavalyi Eb-döntőben volt látható, ahol Gareth Southgate, az angolok szövetségi kapitánya Marcus Rashfordot és Jadon Sanchót is tizenegyest rúgni cserélte be – mindketten kihagyták. A 120. percben álltak be Kyle Walker és Jordan Henderson helyére, Rashford a kapufát találta el, Jadon Sancho lövését pedig Donnarumma kivédte. Olaszország végül 3–2-re nyerte a szétlövést, így Európa-bajnok lett.



A mostani világbajnokság spanyol–marokkói nyolcaddöntőjében mindkét szövetségi kapitány az utolsó pillanatos cserében látta a megoldást – egyforma sikerrel. Luis Enrique a tavalyi próbálkozás sikertelensége ellenére újra ehhez a trükkhöz nyúlt: a 118. percben, 0–0-nál behozta Pablo Sarabiát, aki azonban a spanyolok első rúgójaként a kapufát találta el. A másik oldalon Valid Regragi marokkói szövetségi kapitány a 120. percben hozta be Badr Benunt, aki közvetlenül Sarabia után következett, lövését védte Unai Simón. Más kérdés, hogy a spanyoloknál Soler és Busquets is hibázott, így Marokkó 3–0-val jutott nyolc közé.