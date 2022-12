Mint arról a kemma.hu korábban beszámolt, Anglia 3-0-ás győzelemmel ejtette ki Szenegált a vb nyolcaddöntőjén. A találkozó előtt kiderült, hogy Raheem Sterling nem állhat a csapat rendelkezésére, mivel „családi okok” miatt elhagyta Katart. Azóta az is kiderült, konkrétan mi volt az ok.

A Guardian és a Telegraph, illetve Fabrizio Romano olasz újságíró is arról számolt be, hogy a Chelsea támadójának angliai otthonába fegyveresek törtek be, miközben párja és kisgyermeke is a házban tartózkodott. Miután tudomást szerzett a történtekről, Sterling úgy döntött, hogy azonnal haza akar repülni, mert aggódik a családjáért.