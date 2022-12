A 12. percben Mario Pasalic beadása után Ivan Perisic jó helyzetben lőhetett, de rosszul találta el a labdát, így semmi sem lett belőle. A 20 perc végén Vinícius és Neymar is veszélyes helyzetben lőhetett, de előbb Josko Gvardiol blokkolt, majd Dominik Livakovic védett. A brazilok szabadrúgáshoz jutottak a 42. percben a horvát tizenhatos sarkánál. Neymar végezte el, a labda kissé megpattant a sorfalon, de Livakovicnak pont így lett csemege. A félidő nagy részében teljesen kiegyenlített játékot láthattak a nézők, a csapatok 0–0-val vonulhattak pihenőre.

A második félidő elején a brazilok tempót váltottak, és majdnem megszerezték a vezetést, Gvardiol kis híján a saját kapujába rúgott egy beadást, de Livakovic mentett. Pár másodperccel később ismét a kapus volt a megmentő Vinícius lövésénél. Majd Neymar próbálkozását blokkolta Gvardiol, és bár Josip Juranovic kezezett előtte, elmaradt a büntető, mert Vinícius lesen állt. Livakovic szinte egymaga tartotta meccsben a horvátokat, és később is bőven akadt munkája (összesen 11 védéssel zárt). A 65. percben Lucas Paquetá ziccerét is védte. Tite csapata sokkal jobban játszott a második félidőben, Dalic együttesének kevés jó pillanata akadt. Bár a brazilok nyolcszor is eltalálták a kaput, a horvátok meg egyszer sem, a 90 perc alatt egyik kapuba sem jutott el a labda. Már mindenki a szünetre várt a ráadás első felének végén, amikor Neymar zseniális megmozdulás után megszerezte a vezetést Brazíliának. A PSG támadójának ez volt a 77. gólja a nemzeti csapatban, amivel beérte Pelét a brazil válogatott örökranglistájának élén. (0–1).

Ekkor jött, amire senki sem várt: a 117. percben egyenlítettek a horvátok. Nagyszerű kontra végén Mislav Orsic elfutott a bal oldalon, középre adott, ahol Petkovic teljesen tisztán lőhetett 15 méterről, a megpattanó labda védhetetlenül a kapu jobb oldalába vágódott. A horvátoknak ez volt az egyetlen lövésük az egész meccsen, amely eltalálta a kaput. (1–1). Ezt követően jöhettek a tizenegyesek, ami a horvátoknak már ismerős stílus volt, hiszen Japán ellen is így sikerült továbbjutni. A horvátok kezdtek, Vlasic középre beverte, Rodrygo lövését pedig Livakovic védte. A horvát kapusnak ez volt sorozatban a negyedik kifogott tizenegyese (a japánok ellen hármat hárított). Szomszédaink nem hibáztak, sorrendben Majer, Modric és Orsic is bevágta, míg a másik oldalon Pedro és Casemiro hiába értékesítette, a negyedik körben Marquinhos lövése a kapufán csattant, így a horvátok jutottak a legjobb négy közé. Ellenfelük a Hollandia-Argentína mérkőzés győztese lesz.