Karim Benzema elkéredzkedett a Real Madridtól, hogy Katarban, a helyszínen nézhesse meg az Argentína-Franciaország vb-döntőt, amelyen bizonyosan nem játszik, de kerettagként ott lehet az éremátadón, jobb esetben akár a kupát is a magasba emelheti.

Kellemetlen szituációba került a Real Madrid aranylabdás támadója, hiszen Didier Deschamps behívta a francia utazókeretbe, de közvetlenül a világbajnokság kezdete előtt kiújult a sérülése, így nem csatlakozhatott a gallokhoz. Ugyanakkor a szövetségi kapitány nem hívott be senkit a helyére a 26-os keretbe, így papíron még mindig a csapat tagja.

Nem úgy, mint mondjuk, Christopher Alan Nkunku, Szoboszlai Dominik, Gulácsi Péter és Willi Orbán csapattársa az RB Leipzignél, aki még csatlakozott is a francia válogatotthoz, de egy edzésen úgy eltarolta a Real Madrid fiatal tehetsége, Eduardo Camavinga, hogy végül meg kellett műteni. Deschamps Nkunku helyére viszont behívott egy másik középpályást, nevezetesen Randal Kolo Muanit, ezért a lipcsei támadó – Benzemável ellentétben – biztos, hogy nem kapja meg a vb-érmet, legyen az arany vagy ezüst.

A francia válogatott legutóbbi sajtótájékoztatóján az újságírók kifejezetten rá is kérdeztek Deschamps-nál, hogy vajon csatlakozik-e a kerethez Benzema, de a szövetségi kapitány rigorózusan elhárította a válaszadást, egy odabökött „erre nem válaszolok”-kal.

Spanyolországban a Mundo Deportivo és a Diário As is megírta, hogy a Katarba indulás döntése csakis a játékosé, aki függetlenül attól, hogy nevezik-e bármilyen meccsre vagy sem, világbajnok is lehet, köszönhetően a kapitányi döntésnek, hogy sérülése ellenére, a helyére nem érkezett más Dohába.

Mindenesetre, ha akarná, még mindig nevezhetné a döntőre a gallok mestere az aranylabdás csatárt.

A Mundo Deportivo legfrissebb értesülései szerint a csatár azonban nem tervezi a helyszínen megtekinteni az Argentína–Franciaország vb-döntőt, melyet vasárnap 16:00-tól élőben tekinthet meg az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon. A spanyol lap szerint Benzema megsértődött Deschamps határozott, elutasító válaszán, amelyet a francia szövetségi kapitány a szerdai sajtótájékoztatón adott a játékos vb-döntős szereplését firtató kérdésre.