Az aranylabdás támadóról egy nappal a vb kezdete előtt látott napvilágot a hír, hogy megsérült a válogatott edzésén. A szövetség később hivatalos közleményében azt írta, Benzema combizomsérülést szenvedett (hasonlót, mint szeptemberben), amely miatt háromhetes kihagyás várhat rá, így nem tud részt venni a tornán.

A Libertad Digital viszont azt írja, szó sem volt olyan sérülésről, ami az egész vb alatt partvonalon kívül tartotta volna a csatárt, és a jelek is erre utalnak. A spanyol lap úgy tudja, Benzemát a Real Madridhoz történt visszatérése után mindössze három napig kezelték a klub valdebebasi edzőközpontjában, utána gyógyultnak nyilvánítva útjára engedték. A 34 éves támadó jobb dolga híján elment egy kicsit pihenni Réunion szigetére, majd múlt héten csatlakozott a Real otthon maradóihoz. Egy hete teljes intezitással a csapattal edz, csütörtökön pedig már játszott is a Leganés elleni, 1-1-re végződött edzőmeccsen.

Magyarán minden további nélkül pályára léphetett volna még a vb-n. Már ha Didier Deschamps is úgy akarta volna. Merthogy állítólag a francia szövetségi kapitány volt az, aki miután látta, hogy az edzésen fájdalmai vannak, később odament hozzá, és azt mondta:

„Milyen kár, Karim, hogy el kell menned!”

A fentiek olvasatában mindjárt másképp mutat Deschamps kelletlen válasza reakciója, mikor Benzema esetleges visszatéréséről kérdezték a csapat sajtótájékoztatóján. Azt nem tudni (és éppenséggel Benzema is erre panaszkodott realos csapattársainak), hogy mi vezérelte Deschamps-ot, mikor gyakorlatilag ajtót mutatott a csatárnak, és hogy miért reagált így a minap, az azonban egyre biztosabbnak tűnik, hogy a korábbi hírekkel ellentétben az aranylabdás nem utazik el Katarba a döntőre.

Pedig érem is járna neki, hiszen papíron még most is a vb-keret tagja. De a jelek szerint az a papír nem Deschamps-é.