Labdarúgó-világbajnokság, Katar, elődöntő Argentína–Horvátország 3-0 (2-0) Katar, Loszaíl, Loszaíli Nemzeti Stadion, 88966 néző, vezette: Orsato (Carbone, Giallatini - olaszok). Argentína: E. Martínez – Molina (Foyth, 86.), Romero, Otamendi, Tagliafico – Fernández, Paredes (Lisandro Martínez, 62.), Mac Allister (Correa, 86.) – De Paul (Palacios, 74.) – Messi, Álvarez (Dybala, 74.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni. Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Orsic, a szünetben) – Modric (Majer, 81.), Brozovic (Petkovic, 50.), Kovacic – Pasalic (Vlasic, a szünetben), Kramaric (Livaja, 72.), Perisic. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic. Gólszerző: Messi (34. – 11-esből), Álvarez (39., 69.).

Óvatosan, egymástól láthatóan tartva kezdték a csapatok a mérkőzést, az első kapura lövésre (amit az argentin Mac Allister "követett el") 25 percet kellett várni. Bár a horvátok birtokolták többet a labdát, a 32. percben Argentína jutott tizenegyeshez: Fernández passzával Álvarez lépett ki a védők közül, Livakovic pedig szabálytalankodott vele. A büntetőt két perccel később Messi vágta a bal felső sarokba, a tizenegyesölő horvát kapusnak ezúttal nem volt esélye (1-0). Öt perccel később Argentína megduplázta az előnyét: egy horvát szögletet követő kontra során Messi labdájával Álvarez indult meg a félpályáról, és miután senki sem tudta megállítani (bár nem kevés szerencsével Juranovicról visszapattant hozzá a labda, Sosa pedig nem tudott felszabadítani), hat méterről a kapuba lőtt (2-0). A 42. percben Mac Allister szöglet utáni fejesét védte nagy bravúrral Livakovic.

A második félidő meddő horvát fölénnyel indult, de délnyugati szomszédaink (ahogy az első félidőben sem) nem jutottak kapura lövésig. Az 58. percben ismét argentin helyzetet jegyezhettünk fel, Messi közeli, de éles szögből leadott lövését védte Livakovic. A 62. percben egy horvát szabadrúgást követően került veszélybe az argentin kapu, de a dél-amerikaiak védelme tisztázott. A 69. percben eldőlt a mérkőzés: Messi csinált bolondot a jobb oldalon Gvardiolból, az alapvonalról középre passzolt labdáját pedig Álvarez lőtte be hat méterről (3-0). A 83. percben az argentinok a negyedikhez is közel jártak, de Mac Allister tiszta helyzetben nem találta el a kaput. A 85. percben egy jobb oldali szögletet követően Perisic csúsztatta meg a labdát, de a hosszú oldalon érkező Lovren nem érte el azt. A szórványos horvát támadások közepette Lionel Scaloni csapata magabiztosan őrizte meg előnyét és remek játékkal, ilyen különbséggel is megérdemelten nyert, gólra pontosan visszavágva a horvátoknak a 2018-as, oroszországi vb-n elszenvedett 3-0-s vereségért.