Marokkó legyőzésével szerezte meg a 2022-es labdarúgó-világbajnokság harmadik helyét Horvátország, és bár még az utolsó percben is volt ok izgulni azért, hogy lesz-e hosszabbítás, vagy tizenegyespárbaj, hiszen majdnem bekaptak egy fejesgólt a horvátok, de végül egyértelmű, 2-1-es eredménnyel ért véget a találkozó. És az álom a marokkóiaknak, hogy első afrikai csapatként még érmet is nyerjenek. De tegyük hozzá: már azzal történelmes írtak, hogy a negyeddöntőbe jutottak, a bronzmeccs pedig már csak hab volt azon a bizonyos tortán.

Ahogy azt podcastunkban is mondták sportújságíróink, ez a meccs egyáltalán nem a csalódottak viadala volt, ezt mutatja az is, hogy a bronzremnek is tiszat szívből tudtak örülni a horvátok.