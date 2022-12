Az Origo a december 4-i meccsnap kapcsán a 2016-os Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatott egyik tagját, Priskin Tamást kérdezte meg, hogy mire számíthatnak szerinte a szurkolók és maguk a csapatok. Az észak-komáromi származású sportember a közelmúltban mesélt arról egyébként a Kemmának, hogy Észak-Komáromban járt általános iskolába, de a futball Győrbe vitte, és a középiskolát már ott végezte, jelenleg is ott él. Most a másodosztályban szereplő ETO csapatában játszik, de a Premiere League-ben is megfordult, és máig az angliai, azon belül is a watfordi évekre emlékszik a legszívesebben.

