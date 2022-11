2010 világbajnoka is szerdán mutatkozik be a 2022-es katari rendezésű világbajnokságon. A spanyol válogatott Costa Rica ellen szerepel majd. A két csapat között nyelvi akadályok aligha lesznek, hiszen a Közép-amerikai ország hivatalos nyelve is a spanyol. Az ötmillió lakosú ország válogatottja öt mérkőzés óta veretlen, míg a spanyolok nagy kérdés, hogy milyen formában vannak.

Az biztos, hogy nagy felhördülést okozott a kerethirdetés a hispán gárdánál, hiszen David de Gea és Sergio Ramos is kimaradt az utazó keretből. A spanyolok győzelmére mindössze 1,15 körül fizetnek a fogadóirodák, ami az egyik legnagyobb különbséget feltételezi a csoportkör során, így Luis Enrique csapatának győzelme igazi papírforma lenne.

E-csoport, 1. forduló

17 óra: Spanyolország-Costa Rica

