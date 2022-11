VILÁGBAJNOKSÁG, KATAR

C-CSOPORT, 1. FORDULÓ

ARGENTÍNA–SZAÚD-ARÁBIA 1–2

Loszaíl, Lusail Iconic Stadion. Vezette: Slavko Vincic.

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero (Li. Martínez, 59.), Otamendi, Tagliafico (Acuna, 71.) – De Paul, Paredes (E. Fernández, 59.) – Di María, Messi, A. Gómez (J. Álvarez, 59.) – La. Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

SZAÚD-ARÁBIA: al-Ovaisz – Abdulhamid, al-Tambakti, al-Bulaihi, al-Sahrani – al-Malki, Kanno, al-Faradzs (al-abed, 45+3.) – Sz. al-Davsari, al-Buraikan, al-Sehri (al-Gannam , 78.). Szövetségi kapitány: Hervé Renard.

Gólszerzők: Messi (10.), ill. al-Sehri (48.), al-Davszari (53.)

A papírformának megfelelően már a találkozó elején megszerezte a vezetést az argentín válogatott, a 10. percben egy büntetőt váltott gólra Messi. Ez volt a hatodik vb-gólja, ezzel ő lett az első argentin, aki négy különböző vb-n is betalált (2006, 2014 és 2018 után – 2010-ben nem volt eredményes), rajta kívül ez Pelének (brazil), Uwe Seelernek és Miroslav Klosénak (németek), valamint Cristiano Ronaldónak. Az argentinok közül Diego Maradona és Gabriel Batistuta szerzett három különböző vb-n is gólt – őket múlta most felül Messi. Szaúd-Arábia a 34. válogatott, amely ellen gólt tudott lőni – ebben már eddig is rekordernek számított.

Az első félidő folytatása Lautaro Martínezről szólhatott volna, ám hiába talált kétszer is a kapuba az Inter csatára, les címén mindkét gólját érvénytelenítették (egy les gólt Messi is lőtt). Az argentinok egyébként a korai vezetés után fölényben játszottak, de azt azért nem mondhatjuk, hogy egymást érték volna a nagyobbnál nagyobb gólhelyzetek. Az első félidőben öt lövéssel próbálkoztak, kettő találta el a kaput. A második félidő eleje viszont valóságos hideg zuhannyal ért fel az argentinok számára. A szaúdiak az első kapura lövésükből, egyenlítettek: Szaleh al-Sehri a bal szélről talált be. Az 53. percben pedig Szalem al-Davszari fordulásból, a tizenhatos vonaláról hatalmas gólt lőtt a felső sarokba, ezzel fordítottak az ázsiaiak!

A sokk után Scaloni több cserével próbálta frissíteni a kék-fehér válogatottat, ám ez sem hozta meg az áttörést. Sőt, Messiéknek nagyon gólszerzési lehetőségük sem volt, a szaúdi válogatott rendkívül szervezett védekezéssel állta útját az egyenlítő találatnak. Ezzel pedig a vb egyik legnagyobb meglepetést okozva Argentína 2-1-es vereséget szenvedett. Ezzel megszakadt a tavaly Copa América győztes csapat 36 meccses veretlenségi sorozata (legutóbb a braziloktól kaptak ki 2019-ben, 2–0-ra), így nem tudja beállítani az olaszok 37 mérkőzéses veretlenségi világrekordját (már ami a veretlenül megvívott válogatott mérkőzéseket illeti).

A C-csoport másik mérkőzése a Mexikó-Lengyelország lesz, amely 17 órakor kezdődik.

