H-csoport, 2. forduló

Portugália–Uruguay 2-0 (0-0)

Loszaíl, Lusail Iconic Stadion, 88668 néző, vezette: Faghani (Manszúri, Abolfazli - irániak).

Portugália: Diogo Costa – Cancelo, Dias, Pepe, N. Mendes (Guerreiro, 42.) – Neves (Leao, 69.), W. Carvalho (Palhinha, 82.), B. Fernandes – Bernardo Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 82.), Joao Félix (Nunes, 82.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Uruguay: Rochet – Coates, Godín (Pellistri, 62.), Giménez – Varela, Valverde, Vecino (De Arrascaeta, 62.), Bentancur, Olivera (Vina, 86.) – Núnez (Maxi Gómez, 72.), Cavani (L. Suárez, 72.). Szövetségi kapitány: Diego Alonso.

Gólszerző: B. Fernandes (54., 90+3. – a másodikat 11-esből).

Az első félidőben a Ghána elleni győzelemmel kezdő Portugália játszott nem nagy, de érezhető fölényben, a játékrész legnagyobb helyzetét azonban Uruguay hagyta ki a 32. percben: Bentancur a saját térfeléről indulva, remek szólóval jutott el a portugál kapuig, Costa azonban védte ziccerben leadott lövését.

A második félidő elején is az európai csapat játszott fölényben, aminek végül meg is lett az eredménye: az 54. percben Bruno Fernandes adott be balról, Cristiano Ronaldo pedig – legalábbis elsőre úgy tűnt – a kapuba fejelt. A lassításokból kiderült, hogy az ötszörös Aranylabdás nem ért a labdához (így a gól természetesen Fernandesé lett), de a kapus megzavarásával így is elévülhetetlen érdemeket szerzett a vezető találat megszerzésében(1-0). Uruguay természetesen azonnal rákapcsolt, és három cserejátékosa is gólt lőhetett volna, de mindegyikük hibázott. Maxi Gómez a kapufát találta el, Suárez az oldalhálóba lőtt, De Arrascaeta pedig ziccerben még passzolni akart. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, a portugálok egy vitatott kezezésre büntetőt kaptak, amit Bruno Fernandes a 93. percben értékesített (2-0). Fernandes közel járt a mesterhármashoz is, de előbb közeli lövését védte Rochet, majd a kapufát találta el. A triplázás nem, a győzelem és a továbbjutás azonban összejött, a klasszis csatárokkal rohamozó Uruguay viszont még mindig lőtt gól nélkül áll a vb-n.