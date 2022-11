A két csapat nagy lendülettel kezdte a mérkőzést, az első komoly lehetőségre is csak 10 percet kellett várni. Előbb Rodon saját kapujára tartó fejesét védte reflexmozdulattal Henessey, majd néhány másodperccel később Sargent fejelt kapufát. Az amerikaiak ezt követően is uralták a játékot, aminek a 36. percben meg is lett az eredménye: egy villámgyors akció során Pulisic ugratta ki a korábbi világklasszis aranylabdás, George Weah fiát, Timothyt, aki 11 méterről külsőzött a walesi kapu bal alsó sarkába.