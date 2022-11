C-csoport, 3. forduló

Szaúd-Arábia–Mexikó 1-2 (0-0)

Loszaíl, Lusail Iconic Stadion, 84985 néző, vezette: Oliver (Burt, Bennett - angolok).

Szaúd-Arábia: al-Ovaisz – al-Tambakti, al-Amri, al-Bulaihi (Sarahili, 37.) – al-Gannam (Bahebri, 88.), Ali al-Hasszan (Madu, a szünetben), Kanno, Abdulhamid – al-Buraikan, al-Sehri (Alobud, 62.), Sz. al-Davszari. Szövetségi kapitány: Hervé Renard.

Mexikó: Ochoa – J. Sánchez (K. Álvarez, 86.), Montes, Moreno, Gallardo – E. Álvarez (Funes Mori, 86.), Chávez – Lozano, Pineda (Rodríguez, 77.), Vega (Antuna, a szünetben) – Martín (Jiménez, 77.). Szövetségi kapitány: Gerardo Martino.

Gólszerző: al-Davszari (90+5.), ill. Martín (47.), Chávez (53.).

Három percet kellett várni az első nagy mexikói lehetőségre, és bár ezt követően is a győzelmi kényszerben lévő közép-amerikaiak játszottak gólra törőbben, igazán nagy helyzetet mezőnyfölényük ellenére sem sikerült kialakítaniuk. A hajrá előtt rövid időre magához ragadta a kezdeményezést a továbbjutásra ugyancsak esélyes szaúdi válogatott, de az ázsiaiak jellemzően mélyen visszahúzva védekeztek és a kontrákban bíztak.

A fordulás után Mexikó hét perc alatt szerzett két góllal közel került a továbbjutáshoz, miután a lengyelek kétgólos hátrányba kerültek a csoport másik meccsén. Mexikó továbbra is támadásban maradt: több ígéretes helyzetet kidolgozott, de ezeket vagy elpuskázta, vagy al-Ovajsz védett bravúrral. Az utolsó percekben Gerardo Martino együttese egy lesgólig is eljutott, azonban a szaúdiak a hosszabbításban szépítettek, és ezzel elbúcsúztatták a mexikóiakat.