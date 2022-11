Az Amerikai Egyesült Államok válogatottjának 19 éves játékosa már most gazdag és kalandos utat tudhat maga mögött. Ghánai szülei amerikában nyaraltak, amikor beindult a szülés, így New Yorkban látta meg a napvilágot. Ezután azonban Olaszországba költöztek. Itt is kezdett focizni.

Musah fiatalként az Egyesült Államokban, Ghánában és Angliában játszhatott. 2016-ban az angol U15-ös válogatottban is bemutatkozott, és képviselte is a szigetországot 18 éves koráig. 2020-ban fogadta el a meghívást az USA felnőtt válogatottjába, és már abban az évben játszott is Wales és Panama ellen. Mindeközben az angolok is szemmel tartották, de 2021-ben végképp az amerikaik mellett tette le a voksát Musah, ahogy a wikipedia-oldalán olvasható.

Ahogy azt a vb-menetrendünkben is olvashatták, Amerika épp Wales-szel nyitja majd meg a katari meccseik sorát, 21-én, hétfőn, magyar idő szerint 20 órától.

A fiatalember egyébként a spanyol Valenciában játszik.