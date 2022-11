A szervezetten és nagy tűzzel játszó szaúdiak többször is megfutották a lengyeleket, a 13. percben pedig Mohamed Kanno lövése után Wojciech Szczesnynek kellett kitornáznia a labdát a léc alól. A 26. percben aztán egy sarokrúgás után Krystian Bielik fejeséből alakult ki veszély, de Szaleh al-Sehri a kapusa előtt menteni tudott. A 39. percben egy kirúgás után Robert Lewandowski került helyzetben, majd a kapuson túljutva okos döntést hozva visszatette a labdát Piotr Zielinskinek, aki pár méterről a kapuba bombázott (1–0). Ez volt a lengyelek első gólja a katari vb-n. Lendületbe került Lengyelország, de Krystian Bielik hibája után büntetőt kapott a szaúdi csapat a 44. percben, al-Sehrit ölelgették a társak. A labda mögé Szalem al-Davszari állt, de Szczesny érezte az irányt, és védett, mi több, a kipattanónál még ennél is nagyobb bravúrt mutatott be a szabálytalanul, idő előtt bemozduló Mohammed al-Breik kísérleténél. Szczesny három nagy védést is bemutatott az első játékrészben, míg elöl a társak az egyetlen kaput eltaláló lövésből vezetést szereztek. 1–0

Közel egy óra elteltével Firasz al-Buraikan is próbálkozott, aztán Mohamed Kanno is tüzelt, de mindketten pontatlanok voltak. Hátrányuk ellenére tetszetősen játszottak a szaúdiak. Nem sokkal később viszont a lengyelek megduplázhatták volna az előnyüket, Arkadiusz Milik viszont a lécet találta telibe. A 66. percben Lewandowski is közel járt a gólhoz, de Mohammed al-Ovaiszról a kapufára pattant a labda. Három perc alatt tehát két lengyel kapufát jegyezhettünk fel. A 82. percben aztán Robert Lewandowski lezárta a mérkőzést, elő is törtek belőle az érzelmek. Al-Malki talpa alatt csúszott el a labda, az FC Barcelona sztárja pedig higgadtan értékesítette a ziccert (2–0).