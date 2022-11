A második félidőben már többször volt alkalmunk megállapítani, hogy a kanadai védők is tudják a dolgukat, nem egy kulcspillanatban mentettek nagyot – ami egyúttal azt is jelentette, hogy a belga csapat valamivel veszélyesebben támadott, mint az első játékrészben.

Rohamozásról persze nem beszélhettünk. Roberto Martínez emberei a szemmel láthatóan nagy gonddal tartalékolt erejükből legfeljebb egy-egy gyors ellencsapásra áldoztak, főszabályként berendezkedtek a saját térfelükön, hagyták adogatni a riválist, arra törekedvén, hogy ez veszélytelen területeken történjen.

Ez nagyjából sikerült is. A csereként beálló Kyle Larin játékában ott bujkált a gólveszély, azonban ott is maradt, Batshuayi első félidő végi lövése eldöntötte a mérkőzést – az 1–0-ra nyerő belgák sorozatban a nyolcadik vb-csoportmeccsüket is megnyerték, és három ponttal várják a Marokkó elleni vasárnapi folytatást.