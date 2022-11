Az Origo arról ír, hogy André Onanát, a kameruni válogatott egyik tagját kirúgták a keretből. Az ügy hátteréről a kameruni labdarúgó-szövetség egyik forrása beszélt az AFP hírügynökségnek: úgy hírlik, hogy a kapust fegyelmi okok miatt távolították el, és lehetséges, hogy már vissza se térhet oda.

Ahogy arról a Heol is ír, a vb egyik eddig legfordulatosabb meccsén az Ajax korábbi és az Inter jelenlegi hálóőre helyett már Devis Epassy állt a kapuba Szerbia ellen. Igaz, három gólt ő is beengedett, de voltak bravúros megmozdulásai is a találkozón, ami igazi örömfoci lett végül, a nézőknek legalábbis mindenképp.

