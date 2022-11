A vb keddi programja: C csoport

11 óra: Argentína–Szaúd-Arábia

17 óra: Lengyelország–Mexikó D csoport

14 óra: Dánia–Tunézia

20 óra: Ausztrália–Franciaország



Az időpontok magyar idő szerint értendőek, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

A találkozók felvezetéséhez ezúttal lapunk egyik vb-szakértőjét, a megyei másodosztályban az első helyen álló Lábatlani ESE vezetőedzőjét, Karcagi Pált kértük fel.

– Az Argentína–Szaúd-Arábia mérkőzés esélyese egyértelműen az argentin csapat, amelyet a vb egyik legnagyobb esélyesének tartok. Ez a világbajnokság Lionel Messi számára valószínűleg az utolsó lesz, így mindent megtesznek majd azért, hogy aranyéremmel zárja ezt a tornát. A fiam is nekik szurkol, így természetesen én is szorítok nekik. A lengyel-mexikói párharc nehezen megjósolható, hiszen hasonló erősségű csapatokról van szó. Amelyik nyer, óriási lépést tehet a továbbjutás felé. Nem lennék meglepve, ha döntetlennel zárulna a találkozó. A dán válogatott nagyon egyben van, erősebb, mint Tunézia, így az ő győzelmüket várom. A franciák egyértelmű esélyesek az ausztrálok ellen, a sérülések ellenére is nagyon erősek, egységesek. Őket is képesnek tartom az aranyérem megszerzésére.

A világbajnokság góllövőlistájának élcsoportja: 2 gólos: Bukayo Saka (Anglia), Mehdi Taremi (Irán), Enner Valencia (Ecuador).