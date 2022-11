Ami a mérkőzést illeti, az első félidő kevés izgalmat tartogatott, egyik csapat sem akart sok kockázatot vállalni, így aztán főleg mezőnyjátékot láthattunk. A koreaiaknál volt többet a labda (most fordult elő velük először vb-n, hogy ebben a statisztikában jobbak voltak az első félidőben), mégis Uruguay állt valamivel közelebb a vezetés megszerzéséhez. A 35. percben még egy ígéretes dél-koreai támadás futott végig a pályán, azonban Hvang I Dzso nyolc méterről a kaput sem találta el. Nem úgy Diego Godín, aki a szünet előtt szögletből a jobb kapufára fejelt. Az első meccsek tapasztalatai alapján kimondottan meglepőnek hatott, hogy ezúttal szinte nem is volt ráadás a játékrész végén... A nevelőegyesületétől bajnoki címmel búcsúzó Luis Suárez fizikailag nem tűnt meggyőzőnek, érkezett is helyette az utolsó fél órára a másik uruguayi legenda, Edinson Cavani, de az első félidő koreográfiáját másolva újra csak a hajrában pörögtek fel az események. Először a liverpooli Darwin Núnez próbálkozott lövéssel, majd a 89. percben a realos Federico Valverde sistergős bombája csattant a jobb kapufán. A túloldalon rossz uruguayi kirúgás után Szon Hung Min szúrta rá, de nem találta el a kaput, így gól nélküli döntetlennel zárult a H-csoport első mérkőzése. 0–0

H-CSOPORT, 1. FORDULÓ

URUGUAY–DÉL-KOREA 0–0

Al-Rajjan, Education City Stadion, 41 663 néző. Vezette: Turpin (francia)

URUGUAY: Rochet – M. Cáceres, Godín, Giménez, Olivera (Vina, 79.) – Valverde, Vecino (De la Cruz, 79.), Bentancur – Pellistri (Varela, 88.), L. Suárez (Cavani, 64.), Núnez. Szövetségi kapitány: Diego Alonso

DÉL-KOREA: Kim Szung Kju – Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu – Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung – Na Szang Ho (Li Kang In, 74.), Li Dzse Szun (Szon Dzsun Ho, 74.), Szon Hung Min – Hvang I Dzso (Cso Ku Szung, 74.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento