Svájc kimondottan jó kezdőnek számít a világbajnokságokon, ugyanis 1994 óta a mostani a hatodik vb-je, és a megelőző öt tornát kivétel nélkül mindig pontszerzéssel nyitotta (még ha utána a nyolcaddöntőnél tovább egyszer sem jutott). Háromszor győzött is, 2010-ben például a később világbajnok Spanyolország ellen nyert 1–0-ra, négy éve pedig a most is csoportellenfél Brazíliával játszott 1–1-es döntetlent. A Kamerun elleni mérkőzésen azonban az ellenfél kezdett jobban. Előbb a 10. percben Bryan Mbeumo tört egyedül kapura, de lövését védte Yann Sommer, a kipattanót pedig Toko Ekambi lőtte fölé. Majd az afrikaiak csapatkapitánya, a Bayern-sztár Eric-Maxim Choupo-Moting lőhetett kapura Manuel Akanji szorításában, ám Sommer ismét védett.

A svájciak először az első félidő végén tudtak veszélyt jelenteni a kapura. Breel Embolo kiugrásánál az elsőre még hibázó Jean-Charles Castelletto mentett szögletre, aztán a sarokrúgásból Silvan Widmer fejelt mellé, kicsivel később, egy újabb szögletből pedig Manuel Akanji csúsztatott a kapu mellé. A svájciak így is kaput eltaláló lövés nélkül fejezték be a félidőt – négy lövésükből egy sem ment kapura, kameruni oldalon az arány ötből kettő. A második játékrész legelején azonban az első svájci rálövésből rögtön gól is született: Xherdan Shaqiri jobbról laposan középre passzolt labdáját Embolo lőtte közelről a hálóba. A Monaco csatára Kamerun fővárosában, Yaoundéban született – a szüleivel gyerekkorában költöztek előbb Franciaországba, majd Svájcba –, ezért csak visszafogottan örült a találatnak, ami az első vb-gólja (Embolo már négy éve is tagja volt a keretnek, mind az öt meccsen játszott is, de gólt nem szerzett). Ezután Kamerunnak is voltak lehetőségei Choupo-Moting és André-Frank Anguissa révén, ám egy újabb szélső akció végén kis híján megint a svájciak találtak be, Ruben Vargas lövését bravúros vetődéssel védte André Onana.

A hajrára fordulva a svájciak kontrákra rendezkedtek be (a csereként beállt Haris Seferovic révén volt is még egy lehetőségük), az afrikaiak pedig hiába birtokolták többet a labdát, helyzetekig nem igazán tudtak eljutni, így Svájc ismét pontszerzéssel, sőt győzelemmel rajtolt a világbajnokságon. Kamerun pedig sorozatban a nyolcadik vereségét szenvedte el vb-meccsen.