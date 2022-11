Svájc kimondottan jó kezdőnek számít a világbajnokságokon, ugyanis 1994 óta a mostani a hatodik vb-je, és a megelőző öt tornát kivétel nélkül mindig pontszerzéssel nyitotta (még ha utána a nyolcaddöntőnél tovább egyszer sem jutott). Háromszor győzött is, 2010-ben például a később világbajnok Spanyolország ellen nyert 1–0-ra, négy éve pedig a most is csoportellenfél Brazíliával játszott 1–1-es döntetlent.