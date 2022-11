Csalódás csalódás hátán eddig ez a világbajnokság, több jó futballra képes csapat is csődött mondott már ezen a tornán. A rossz játék önmagában nem elítelendő, de a lélektelen az, és ebben a műfajban már több csapat is az élen van. Eddig ha valamiben biztosak voltunk a labdarúgás világában, az az, hogy a holland nemzeti tizenegy lelkesen, stílusosan lép pályára, bármilyen mérkőzésről volt is szó. Ez már a Kamerun elleni, 2-0-ra megnyert mérkőzésen is kétséges volt, az Ecuador elleni találkozón viszont abszolút unalmas, szürke volt Louis van Gaal csapata. Pedig a tét nem volt kicsi, hiszen a két győzelemmel kezdő csapat vívott, és a három ponttal biztossá lehetett volna tenni a továbbjutást. Az egyetlen futballra emlékeztető dolog a találkozó hatodik percében volt, már ami a narancsosokat illeti: igaz, hogy az ecuadori védelem rövidzárlata teremtette meg a lövőhelyzetet, de ahogyan Cody Gakpo – már megint ő, mint az első meccsen! – 17 méterről ballal a kapu jobb oldalába bombázott, az minden igényt kielégítő volt. 1–0. Nem véletlenül került be abba a cikkünkbe, ami a vb-felfedezettjeit vizslatta.

Hogy e korai, kétségkívül szép gól jót tett-e a meccsnek, annak megválaszolása nyilvánvalóan hovatartozás kérdése. A hollandok berendezkedhettek gyors ellencsapásokra – bár nem sokat láttunk belőlük, az előny őrzése azért enyhítő körülmény. Az ecuadoriak a 20-25. percre jutottak odáig az erőforrás-átcsoportosítással, hogy nyomás alá tudták helyezni az ellenfél védelmét, a bal oldalon többször is a holland vonalak mögé kerültek, azonban igazán nagy gólhelyzetet nem sikerült kialakítaniuk. Egyedül Enner Valencia 32. percbeli bombájánál jártak közel a gólhoz – Andries Noppert vetődve védett –, illetve a szünet előtti ráadás percekben be is találtak, Ángelo Preciado lövését követően Pervis Estupinán perdített a kapuba, de Jackson Porozo lesen állt, zavarva a kapust. A gólt nem adták meg, mégis erőt adó bizonyságul szolgálhatott az ecuadoriaknak, hogy az előttük álló feladat nem megoldhatatlan, maradt rá 45 percük. S lám, öt sem telt el a második félidőből, amikor egy nemtörődöm holland labdakihozatalból profitálva Estupinán lőtt, ezt Noppert még védte, de a kipattanóra érkezett Enner Valencia, és közvetlen közelről a kapuba lőtt. 1–1

Nem sokon múlt, hogy hamarosan megszülessen a második ecuadori gól is, de Preciado lövését blokkolta Van Dijk, Plata válaszbombája pedig a lécről vágódott vissza. A dél-amerikaiak szárnyaltak ezekben a percekben, kis időbe telt, mire a hollandok lerázták magukról az egyenlítő gól sokkhatását – végül megúszták ezt az átmeneti időszakot. Végül a maradék játékidőkben a hollandok passzívak voltak, bőven elég volt nekik ez az egy pont, Ecuador viszont aktívabb volt. A végén maradt a döntetlen, ami miatt mind a két csapat négy ponttal áll. Ezzel együtt eldőlt, hogy Ecuadornak elég lesz egy döntetlen Szenegál ellen - míg a másik ágon talán a hollandok legyűrik a pont nélküli Katart. Bár ezzel a "játékkal" nehéz lesz...