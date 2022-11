A The Times információi szerint Katar az utolsó pillanatban meggondolta magát, és alkoholtilalmat vezet be a stadionok környékén. Az újság úgy tudja, hogy a nyolc vb-aréna körül nem lehet majd sört árusítani, s az intézkedés már pénteken életbe lépett. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és a szervezőbizottság egyelőre nem kommentálta a lap értesülését. Ugyanakkor a Reuters hírügynökségnek egy neve elhallgatását kérő hivatalos személy is megerősítette a tiltásról szóló hírt.

Az alkoholfogyasztás kapcsán már több vita is kialakult a múltban. Katar teljes alkoholtilalmat akart, a FIFA viszont – és sörgyár szponzora – meghátrálásra késztette a házigazdákat. Mostanáig az volt a terv, hogy a mérkőzések előtt és után, a stadionok körül kijelölt zónákban lehet majd alkoholtartalmú sört kapni, az arénákban pedig alkoholmentest. A labdarúgó-vb-k történetében először lesz házigazda olyan ország, amelyben a muszlim vallásúak vannak döntő többségben, és ahol szigorúan ellenőrzik az alkoholfogyasztást. Katarban csak nagyon kevés bárban, étteremben vagy hotelben lehet alkoholhoz jutni, csak azok a 21 évesnél idősebb külföldiek vásárolhatják meg boltban, akiknek van tartózkodási engedélyük.