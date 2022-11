Katarban került sor Spanyolország és Costa Rica futballtörténetének első egymás elleni tétmérkőzésére. A két csapat eddig csak felkészülési meccsen találkozott egymással, mindahányat 2010 után rendezték – az összecsapásokon egy döntetlen mellett két spanyol siker született, a legutóbbi, 2017-es mérkőzésen ráadásul kiütéses sikert ért el az akkor Julen Lopetegui által irányított spanyol válogatott.

Nem túlzás azt állítani, hogy a costa ricaiaknak teljes elnyomásban kellett játszaniuk, a statisztikák szerint az első félidőben 85 (!) százalékban birtokolták a labdát a spanyolok. S ez bizony az eredményjelzőn is megmutatkozott. A 14. percben Dani Olmo középről, nyolc méterről jobbal a jobb alsóba emelte a labdát a kirepülő Keylor Navas fölött, ezzel nemcsak vezetést szerzett, hanem Spanyolország századik világbajnoki gólját is. A 22. percben hosszas altatás után Jordi Alba ballal nagyon lezser mozdulattal adta be a labdát Marco Asensiónak, aki ballal a bal alsó sarokba lőtt. Hamarosan jött az újabb találat, Óscar Duarte Albával szemben a tizenhatoson belül szabálytalankodott, s Ferran Torres előtt adódott a gólszerzési lehetőség – nem hibázott (3–0).

A második félidőben alig-alig csökkent a spanyol mezőnyfölény, nagy kedvvel, élvezettel, látványosan futballoztak Luis Enrique tanítványai. Az 54. percben Ferran Torres rosszul vette le Gavi visszapasszát, de Francisco Calvo visszaadta neki a labdát az ötös jobb sarkánál – Bryan Oviedo csak nézte a szélsőt, Navas pocsékul jött ki, a nevető negyedik, Ferran Torres pedig kissé jobbról, hat méterről ballal a kapu közepébe lőtt (4–0). Gavi hamarosan ötgólosra módosított a különbséget, 18 évesen és 110 naposan ő lett minden idők harmadik legfiatalabb vb-gólszerzője, Pelé és Manuel Rosas után. A végjátékban aztán Carlos Soler és Morata is betalált, ezzel kialakult a mindent a mérkőzésről mindent elmondó 7–0-s végeredmény.