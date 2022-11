A második játékrész elején nyomasztóvá vált a brazil fölény, Neymarról már a második szerb kapott sárga lapot, Alex Sandro távolról lőtt egy kapufát, a labda szinte kizárólag a szerb térfélen gurult, pattogott, szállt – és ennek előbb-utóbb csak egy következménye lehetett: brazil gól.

A 62. percben Neymar jó cselei után Vinícius lőtt éles szögből, labdáját Vanja Milinkovics-Szavics csak kiütni tudta, Richarlison pedig jókor volt jó helyen, közelről a hálóba lőtt (1–0). Ki kellett jönniük a szerbeknek, ehhez pedig be kellett jönnie a cserepadról Dusan Vlahovicsnak is, s bár láttunk már tőle is különleges dolgokat, a csütörtöki szereposztásban nem neki jutott a főszerep.

Hanem Richarlisonnak, aki a 73. percben előbb ballal megszelídítette Vinícius erősen középre lőtt labdáját, majd amíg az a feje felett átperdült, áthelyezte a súlypontját, és félfordulattal, a levegőben úszva jobbal a kapu jobb oldalába bombázott (2–0). Hasonló gólt Gera Zoltántól láttunk a Manchester United ellen még 2009-ben. A végeredmény 2-0 maradt, így Brazília átvette a vezetést a G-jelű négyesben, megelőzve a délelőtt győzni tudó Svájcot.

G-CSOPORT, 1. forduló

Brazília–Szerbia 2–0 (0–0)

Loszaíl, Lusail Iconic Stadion, 88 103 néző. Vezette: Faghani (iráni)

Brazília: Alisson – Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro – Casemiro, Lucas Paquetá (Fred, 76.) – Raphinha (Martinelli, 87.), Neymar (Antony, 80.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 76.) – Richarlison (G. Jesús, 79.). Szövetségi kapitány: Tite

Szerbia: V. Milinkovics-Szavics – Veljkovics, Milenkovics, Pavlovics – Zivkovics (Radonjics, 57.), Sz. Milinkovics-Szavics, Gudelj (Ilics, 57.), Lukics (Lazovics, 66.), Mladenovics (Vlahovics, 66.) – Tadics – A. Mitrovics (Makszimovics, 83.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Gólszerző: Richarlison (62., 73.)

