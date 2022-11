D-csoport, 3. forduló Tunézia–Franciaország Szerda, 16 óra.

Az eddig mindkét mérkőzését megnyerő Franciaország már biztos továbbjutó, egy döntetlennel (vagy ha a másik párosításban Ausztrália nem tudja megverni Dániát) csoportelső is. Tunézia csak győzelem esetén juthat tovább, de csak akkor, ha a másik párban nem nyer Ausztrália. Ha mindez össze is jön, az afrikai csapat akkor is csak jobb gólkülönbségében bízhat (akár Ausztráliával, akár Dániával szemben), de helyzete koránt sem egyszerű. Lapunk egyik vb-szakértője, az FC Komárno szakmai igazgatója, Vincze István szerint azonban nem lesz szükség számolgatásra.

– A mérkőzés egyértelmű esélyese Franciaország, még úgy is, hogy a biztos továbbjutás tudatában Didier Deschamps szövetségi kapitány valószínűleg jónéhány kezdőemberét pihentetni fogja, hogy az eddig kevesebbet játszóknak is lehetőséget adjon. Abban azonban szinte biztos vagyok, hogy Kylian Mbappé kezdeni fog, hiszen ő eséllyel pályázik a gólkirályi címre is. A francia válogatott eddig a világbajnokág egyik legmeggyőzőbb csapata számomra, egyértelműen az ő győzelmüket várom.