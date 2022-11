Az első tíz percben a saját térfelüket is alig tudták átlépni az észak-afrikaiak Ausztrália ellen, igaz, gólhelyzetig nem tudott eljutni az ellenfél – köszönhetően elsősorban annak a középpályás munkának, amit Laidouni és a Bundesligában, Kölnben futballozó Eljesz Szkiri végeztek középen. Aztán a 20. perchez érve Tunézia följebb tudta tolta a védekezését, és egy lövésig is eljutott a Svájcban légióskodó Mohamed Dräger révén – még ha a kaput messze el is kerülte a kísérlet. Igen ám, csakhogy a följebb tolt védekezésnek hamar meglett a böjtje, ugyanis egy kontrával, illetve egy jó keresztlabdával az ausztrálok a szélen a védők mögé tudtak kerülni és Craig Goodwin megpattanó beadásából a japán másodosztályban légióskodó Mitchell Duke csúsztatott fejesével megszerezték a vezetést (ez volt a vb 50. gólja) – ugyanúgy, ahogy egyébként az 1. fordulóban a franciák ellen is vezettek (akkor Goodwin talált be), de akkor négyet kaptak a folytatásban...

Az utolsó húsz perchez érve Tunézia egyre nagyobb erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, lövőhelyzetekig is eljutott, viszont fellazult a védekezése és az ausztrálok is tudtak veszélyes kontrát vezetni, de újabb gól nem született. A meccs képéhez hozzátartozik, hogy időnként mindkét oldalon láthattunk meglehetősen suta megmozdulásokat (például, amikor az egyik ausztrál arcba rúgta saját magát a labdával vagy amikor egy tunéziai lövőhelyzetben elrúgott a labda fölött). Ausztrália egy nem túl színvonalas meccsen annál fontosabb győzelmet aratott, története harmadik vb-sikerével (2010 után ez volt az első) ugyanis egy lépésre van a továbbjutástól – a dánok ellen az utolsó fordulóban akár már egy döntetlen is elég lehet a továbblépéshez (ha az északiak nem nyernek a franciákkal szemben). Tunézia viszont már csak akkor reménykedhetne továbbjutásban, ha az utolsó fordulóban meg tudná verni a címvédő Franciaországot.