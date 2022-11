C-csoport Szaúd-Arábia–Mexikó Szerda, 20 óra.

Szaúd-Arábia óriási meglepetésre Argentína legyőzésével kezdte a vb-t, a második körben azonban már nem tudta borítani a papírformát és kikapott Lengyelországtól. Az araboknak azonban továbbra is a saját kezükben van a sorsuk, hiszen ha legyőzik Mexikót, továbbjutnak (a Lengyelország–Argentína mérkőzés eredményétől függően akár csoportelsők is lehetnek). Döntetlen esetén is továbbmennek, ha a lengyelek verik az argentinokat, argentin győzelem vagy döntetlen esetén pedig a gólkülönbség dönt arról, hogy továbbmennek-e. Ha Szaúd-Arábia veszít, kiesik.

Mexikó csak győzelem esetén léphet tovább, de a továbbjutásuk ebben az esetben is csak akkor lesz biztos, ha lengyel győzelem születik Argentína ellen. Ha utóbbi mérkőzés döntetlennel zárul, a gólkülönbség dönt Mexikó és Argentína között, ha pedig Argentína nyer, a mexikói-lengyel összevetésben dönt a gólkülönbség. Mexikó tehát akkor sem jut tovább feltétlenül, ha győz ma este.

Lapunk vb-szakértője, az FC Komárno szakmai igazgatója, Vincze István szerint egyikük sem jut tovább.

– Szaúd-Arábia Argentína legyőzésével már eddig is erőn felül teljesített, Mexikó viszont eddig csalódás számomra. Az első meccsükön, a lengyelek ellen tetszett a játékuk, Argentína ellen viszont egyértelműen a döntetlenre mentek. Korábban látványos, jó focit játszottak, ehhez képest eddig még gólt sem lőttek. Őket tartom esélyesebbnek, de szerintem nem születik olyan eredmény, amellyel bármelyikük is tovább juthatna.