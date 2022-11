A-csoport, 3. forduló

Ecuador–Szenegál 1-2 (0-1)

Al-Rajján, Kalifa Nemzetközi Stadion, 44569 néző, vezette: Turpin (Danos, Gringore - franciák).

Ecuador: Galíndez – Ángelo Preciado, Torres, Hincapié, Estupinán – Franco (Sarmiento, a félidőben), Gruezo (Cifuentes, a félidőben), Caicedo – Plata, Estrada (Reasco, 64.), Valencia. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro.

Szenegál: É. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo – Ciss (N. Mendy, 74.), P. Gueye – I. Ndiaye (Abass, 75.), I. Gueye, I. Sarr – B. Dia. Szövetségi kapitány: Aliou Cissé.

Gólszerző: Caicedo (67.), illetve I. Sarr (44. – tizenegyesből), Koulibaly (70.).

Szenegálnak gyakorlatilag kötelező volt nyernie Ecuador ellen a továbbjutáshoz (abban nyilvánvalóan nem bízhattak, hogy Katar legalább két góllal veri Hollandiát), míg a Dél-amerikai csapatnak ugyanehhez elég volt a döntetlen is. Az afrikai csapat ennek megfelelően úgy kezdte a mérkőzést, ahogy egy győzelemre törő csapatnak kell: a 3. percben egy bal oldalon futó támadás végén Idrissa Gueye került helyzetbe, de mellé lőtt, majd a 8.-ban Dia sem talált kaput egy komoly lehetőség végén. Ezt követően is Szenegál uralta a mérkőzést, de az összeálló ecuadori védelem mellett már nem tudtak komolyabb helyzetet kialakítani, míg a labdabirtoklás közben kényelmesen játszó ecuadoriak a kontrákra rendezkedtek be. Már-már úgy tűnt, hogy nem születik gól az első félidőben, amikor a balról induló Ismaila Sarrt Hincapié feldöntötte a tizenhatoson belül, a jogosan megítélt büntetőt pedig a némi toporgás után a sértett lőtte a bal alsó sarokba a 44. percben (0-1).

A második félidőben megváltozott a játék képe: ezúttal már Ecuadornak kellett támadnia, amelyet meg is tett ugyan a Latin-amerikai csapat, de akciói semmiféle veszélyt nem hordoztak magukban. Szenegál azonban teljesen átadta a kezdeményezést, amelynek meg is lett a böjtje: a 67. percben egy jobb oldali szögletet követően Torres csúsztatta meg a labdát, az egyedül hagyott Caicedo pedig közvetlen közelről a kapuba passzolt (1-1). Azonban csak három percig örülhetett Ecuador: egy jobb oldalról beívelt szabadrúgást követően a vb-n már három gólnál járó Valenciáról az őrizetlenül hagyott Koulibaly elé pattant a labda, aki a jobb sarokba lőtt (1-2). Szenegál ezután már nem követte el azt a hibát, hogy magára húzza ellenfelét, és ugyan az ecuadori nyomás már nagy volt a mérkőzés végén, Aliou Cissé csapata megőrizte előnyét és győzelmével továbbjutott. Ecuador pedig búcsúzott.