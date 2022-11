Pénzeső 27 perce

Durva: kiderült, mennyit keresnek a vb játékvezetői

Szakmailag és anyagilag is kifizetődő a világbajnokság játékvezetői keretéhez tartozni. A spanyol As információi szerint már a 36 fős bírói stáb – amelyben a 38 éves, nagykárolyi Kovács István is helyet kapott – alapfizetése is kiemelkedősen magas, 70 ezer dollár (kb. 28 millió forint), de az asszisztensek sem járnak rosszul, 25 ezer dolláros (kb. 10 millió forintos) alapbérre jogosultak.

Slavko Vincic akár a döntőig menetelhez, ezzel rendkívül sok pénzt keresne Forrás: Getty

A játékvezetők fizetése a tornán a szerepvállalásuk mértékétől függően tovább emelkedhet. Az As spanyol lap szerint minden csoportmérkőzésért 3 ezer dollár (kb. 1.2 millió forint) jár, és az összeg a kieséses szakaszban, valamint a döntőben tovább emelkedik, elérve a 10 ezer dollárt (4 millió forint). Az asszisztensek pénze ennél kisebb, a csoportmeccsekért 2 ezer 500 dollárt (kb. 1 millió forintot) tehetnek zsebre, a kieséses szakaszban pedig legfeljebb 5000 dollárt (kb. 2 millió forintot).

A negyedik játékvezetők az asszisztensekkel megegyező összeget keresnek mérkőzésenként, és ahogy Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői testületének elnöke elárulta, az ő feladatkörükbe tartozik meghatározni a hosszabbítás mértékét. A videobírók fizetése 3-5 ezer dollár (1.2-2 millió forint) között változik találkozónként. S hogy a felsorolt összegek soknak vagy kevésnek számítanak? Ezt elsősorban a teljesítményhez, és a játékvezetőkre háruló felelősséghez viszonyítva lehetne vizsgálni, összehasonlításképp annyit mindenképp érdemes megjegyezni, hogy a katari világbajnokságon kereshető pénz mennyisége nagyságrendileg háromszor annyi, mint amennyi a Bajnokok Ligája egy idényében kézhez kapható.

