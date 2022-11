E-csoport, 2. forduló

SPANYOLORSZÁG–NÉMETORSZÁG 1-1 (0-0)

Al-Hor, al-Bajt Stadion, 68 895 néző, vezette: Makkelie (Steegstra, de Vries - hollandok).

SPANYOLORSZÁG: Simón – Carvajal, Rodri, Laporte, Alba (Balde, 82.) – Busquets – Gavi (Koke, 66.), Pedri, Asensio (Nico Williams, 66.), Olmo – Ferran Torres (Morata, 54.). Szövetségi kapitány: Luis Enrique

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kehrer (Klostermann, 70.), Süle, Rüdiger, Raum (N. Schlotterbeck, 87.) – Kimmich, Gündogan (L. Sané, 70.), Goretzka – Gnabry (Hofmann, 85.), Th. Müller (Füllkrug, 70.), Musiala. Szövetségi kapitány: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Morata (62.), ill. Füllkrug (83.).

A világbajnokságot a Costa Rica elleni 7-0-s gálával kezdő spanyolok ezúttal is bekezdtek, Olmo lövését a nyolcadik percben Neuer a kapufa segítségével mentette. Jó iramú, lüktető mérkőzést láthatott a publikum, amelyen a németek a 40. percben egyenlítettek Rüdiger fejesével, de a játékvezető les miatt nem adta meg a gólt. A második félidőben némileg csökkent a spanyolok addigi labdabirtoklási fölénye, ennek ellenére a 62. percben megszerezték a vezetést: Jordi Alba bal oldali beadása után a néhány perce pályán lévő Morata lőtt a jobb felső sarokba (1-0). A németek természetesen azonnal csipkedni kezdték magukat, aminek meg is lett az eredménye: a 73. percben Musiala ziccerben leadott lövését még védte Simón, tíz perccel később azonban már ő is tehetetlen volt a csereként beálló Füllkrug az ötösről leadott, a jobb felső sarkot kipókhálózó bombájával szemben (1-1). A tornát a Japán elleni vereséggel kezdő németeknek a döntetlen sem volt igazán jó, így támadtak tovább. Ennek majdnem meg is lett az eredménye, a 95. percben azonban Sané elpepecselte a helyzetét, így maradt a spanyoloknak kedvezőbb döntetlen.