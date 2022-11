Folytatódik a nagyüzem a világbajnokságon, 11 órakor bemutatkozik az F-jelű négyes is. Itt Horvátország és Marokkó fogja összemérni erejét. A horvátok a legutóbbi tornán a döntőig meneteltek, ott egy élvezetes mérkőzésen Franciaországtól szenvedtek vereséget. Zlatko Dalic csapata egyébként bombaformában érkezett a vb-re, hiszen az utolsó hat mérkőzésén veretlen maradt, ebből ötöt meg is nyert, legyőzve Dániát kétszer is, de a francia válogatottat is két vállra fektette a piros-fehér mezes csapat. Az észak-afrikai csapatok általában sötét lóként érkeznek a világbajnokságra, Marokkó helyzete sem más. A csapat jó formában van, az utóbbi hét meccsen veretlen maradt, bár ez nagyban köszönhető az ellenfelek minőségének is. A két válogatott egyébként még soha nem találkozott egymással, így ez lesz az első.

VB, F-csoport, 1. forduló

11 óra: Marokkó-Horvátország

Minden, ami világbajnokság: kattints és kövesd a híreket!