C-csoport, 3. forduló

Lengyelország–Argentína 0-2 (0-0)

Doha, 974 Stadion, 44089 néző, vezette: Makkelie (Steegstra, de Vries - hollandok).

Lengyelország: Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (Jedrzejczyk, 72.) – Krychowiak (Piatek, 83.), Bielik (D. Szymanski, 62.) – Zielinski, Swiderski (Skóras, a szünetben), Frankowski (Kaminski, a szünetben) – Lewandowski. Szövetségi kapitány: Czeslaw Michniewicz.

Argentína: E. Martínez – Molina, Romero, Otamendi, Acuna (Tagliafico, 59.) – Mac Allister (Almada, 83.), De Paul, Fernández (Pezzella, 79.) – Di María (Paredes, 59.), Messi, Álvarez (Lautaro Martínez, 79.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Gólszerző: Mac Allister (46.), Álvarez (67.).

A lengyelek számára már a döntetlen is elég volt a továbbjutáshoz, az argentinoknak viszont győzniük kellett ahhoz, hogy biztosan a legjobb 16 közé kerüljenek. Ennek megfelelően a Dél-amerikai csapat lépett fel támadólag és az első félidőben hatalmas fölényben futballozott. Záporoztak a lövések a lengyel csapat kapujára, Wojciech Szczesny, az egész vb-n ihletett formában védő kapus azonban mindent hárított (köztük klubtársa, az ugyancsak a Juventusban futballozó Ángel Di María szögletből kapura tekert próbálkozását is). A félidő végén nagy lehetőséghez jutott Argentína, miután a játékvezető büntetőt ítélt azt követően, hogy Szczesny egy Messi-fejest követően arcon vágta az argentin klasszist. A már a mexikóiak ellen is tizenegyest hárító csodakapus ezúttal is védeni tudott, a sértett a kapu bal oldalába tartó lövését ütötte ki.

A második félidőből mindössze egy perc telt el, amikor góllá érett az addigi hatalmas argentin fölény: Di María ugratta ki Molinát, aki bepasszolta a labdát a tizenhatoson belülre, Mac Allister pedig 12 méterről, kapásból a jobb alsó sarokba lőtt (rossz lövés volt egyébként, de a büntetőkirály Szczesny ezt nem tudta hárítani, 0-1). Négy perccel később Glik fejese centikkel kerülte el az argentin kaput, ettől függetlenül Lionel Scaloni válogatottja továbbra is a kezében tartotta a kezdeményezést. A 61. percben Mac Allister lövését védte Szczesny, de hat perccel később, Álvarez lövésével szemben már tehetetlen volt (0-2). Közben a másik mérkőzésen a mexikóiak kétgólos előnybe kerültek Szaúd-Arábiával szemben, így a lengyelek már csak kevesebb sárga lapjuknak köszönhetően álltak továbbjutásra a Közép-amerikaiakkal szemben. Izgalmas végjátékra volt tehát kilátás, ahol egy-egy gólon múlt a továbbjutás Lengyelország és Mexikó között. Argentína Álvarez révén lőhetett volna még egyet, majd Lautaro Martínez hibázott el egy ziccert, így a roppant gyenge teljesítményt produkáló lengyelek még mindig versenyben voltak. A ráadásban Tagliafico emelését Kiwior mentette fejjel, így maradt a 2-0. És miután Szaúd-Arábia még szépített is Mexikóval szemben, a csoportelső Argentína mögött Lengyelország jobb gólkülönbségének köszönhetően bűnrossz játékkal is kiharcolta a továbbjutást.