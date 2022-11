Kedden megkezdődik a Katarban zajló labdarúgó-világbajnokság csoportkörének harmadik, utolsó fordulója. A B-csoportban az első helyen álló Anglia a negyedik Walesszel mérkőzik a brit rangadón.

B-csoport Wales–Anglia 20 óra (magyar idő szerint)

Anglia kényelmes helyzetben van, hiszen győzelme esetén a csoport élén végez, de egy döntetlen is a biztos továbbjutást jelenti Gareth Southgate csapata számára. Az angolok csak úgy eshetnek ki, ha ma legalább négy góllal veszítenek, az Egyesült Államok–Irán mérkőzés pedig nem végződik döntetlenre (ebben az esetben Wales mellett a másik meccs győztese is megelőzi őket).

Wales nincs könnyű helyzetben, hiszen számára csak a győzelem elfogadható, de az sem jelent biztos továbbjutást. Legalább négygólos siker esetén továbbmennek (Angliát és az Egyesült Államok–Irán mérkőzés vesztesét előzik meg, ha utóbbi döntetlen lesz, csoportelsők lesznek), ha nem nyernek négy góllal, akkor viszont ki kell szurkolniuk, hogy a másik mérkőzésen döntetlen szülessen (ebben az esetben az Egyesült Államok és Irán búcsúzik).

De azért lássuk be be, már egy egygólos walesi siker is szenzáció lenne, nemhogy egy négygólos...Lapunk egyik vb-szakértője, a Dorogi FC vezetőedzője, Marián Sluka is hasonlóan látja a helyzetet, ő nem is számol a walesiek sikerével.

– Anglia az első mérkőzésén, az Irán elleni 6-2-es győzelem alkalmával magabiztosan futballozott, a támadójátéka kiváló volt, igaz, az ellenfél nem volt túl acélos. Az Egyesült Államok elleni gól nélküli döntetlen során viszont már a Nemzetek Ligájában mutatott gyenge, dekoncentrált játékukat hozták, ennek ellenére nem tudom elképzelni, hogy ez a mérkőzés gondot jelentsen számukra. A walesi válogatottnak Gareth Bale személyében egyetlen klasszisa van, de fizikailag jelenleg ő sincs olyan állapotban, hogy felvegye a versenyt az angolokkal. Az ő kiemelkedő játéka nélkül viszont szinte esélytelen a csapata.