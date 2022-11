B-csoport, 1. forduló

Anglia–Irán 6-2 (3-0)

Al-Rajján, Halífa Nemzetközi Stadion, 45334 néző, vezette: Claus (Figueiredo, Simon - brazilok).

Anglia: Pickford – Trippier, Stones, Maguire (Dier, 70.), Shaw – Bellingham, Rice – Saka (Rashford, 70.), Mount (Foden, 70.), Sterling (Grealish, 70.) – Kane (Wilson, 75.). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate.

Irán: Bejranvand (Hosszeini, 20.) – Moharrami, Csesmi (Kanaanizadegan, a szünetben) Hosszeini, Mohammadi (Torabi, 63.) – Nurollahi (Azmun, 77.), Hadzsszafi, Karimi (Ezatolahi, a szünetben) – Dzsahanbahs (Golizadeh, a szünetben), Taremi, Puraligandzsi. Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz.

Gólszerző: Bellingham (35.), Saka (43., 62.), Sterling (45+1.), Rashford (71.), Grealish (90.), illetve Taremi (65., 90+13. - tizenegyesből).

A világbajnoki cím újbóli megszerzésére immár 56 éve áhítozó, ezúttal is titkos esélyesnek tekinthető angol válogatott azonnal magához ragadta a kezdeményezést és a kapujához szögezte az iráni csapatot. Az ázsiai gárda gondjait tovább tetézte, hogy a 7. percben kapusa, Bejranvand összeütközött csapattársával, és ugyan majd' 10 percnyi ápolás után úgy tűnt, hogy folytatni tudja a játékot, végül mégis cserét kért.

A folytatásban is egyértelmű volt az angolok fölénye, de folyamatos játék nem alakult ki, sok volt a szabálytalanság és a játékmegszakítás. A 30. percben egy jobb oldali akció végén Mount lőtt kevéssel mellé, majd a 32.-ben egy jobb oldali szögletet követően Maguire fejelt a felső lécre. Nagyon érett az angol gól, végül a 35. percben tört meg a jég: a sokadik szélen (ezúttal a balon) végig vitt akció végén Shaw beadása után Bellingham fejelt nyolc méterről az iráni kapu bal oldalába (1-0).

A 43. percben egy bal oldali szögletet követően Maguire fejelt Saka elé, aki 14 méterről, kapásból a hálóba bombázott (2-0). Ha addig nem volt egyértelmű, hogy melyik a jobb csapat, a 14 perces (!) ráadás első percében egyértelművé vált: Kane cselezgetett a jobb oldalon, beadását az érkező Sterling hat méterről a kapu bal oldalába külsőzte (3-0). Az első iráni kapura lövésre 56 percet kellett várni, Dzsahanbahs azonban nagy helyzetben fölédurrantott.

A második félidőt bizonytalanabbul kezdték az angolok, de aztán minden visszaállt a korábbi kerékvágásba, a háromoroszlánosok továbbra is hatalmas fölényben futballoztak. A 62. percben Saka kapott labdát a jobb oldalon és addig bolondította az iráni védelmet, míg tisztára játszotta magát és 15 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (4-0).

A 65. percben szinte a semmiből szépített Irán: Taremi kapott remek labdát a büntetőterületen belül és a felső léc segítségével kapásból a kapuba bombázott (4-1). A 71.percben a frissen beállt Rashford kapott kiváló labdát Kane-től, majd a második labdaérintésével (az első az átvétel volt) a jobb alsóba lőtt (5-1). A 77. percben Taremi ismét helyzetbe került, de ezúttal kaput sem talált.

A hátralévő percek angol örömfocit hoztak, majd a 90. percben jött a kegyelemdöfés: Wilson tört lőre a jobb oldalon, középre tett labdáját Grealish pofozta a kapuba (6-1). A két cserejátékos összehozta... A 98. percben Azmun került ziccerbe, de lövése után Pickford még beleért a labdába, amely a kapufán csattant. A ráadás 12. percében a VAR még összehozott egy büntetőt Iránnak, amelyet Taremi értékesített (6-2) és ezzel véget is ért a mérkőzést. Az angol válogatott remek játékkal mutatkozott be a vb-n és ilyen különbséggel is megérdemelten nyert.