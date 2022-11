Ahogy arról beszámoltunk, Gareth Southgate válogatottja remek játékkal győzte le Iránt, a rengeteg hosszabbítással és ugye nem kevesebb, mint 8 góllal végződő találkozó igazi angol örömfocival ért véget a pályán, míg a brit drukkerek elképesztő hangulatban ünnepelték az újabb és újabb találatokat.

− Melyik csapat okozhatja a legnagyobb meglepetést?

– A legnagyobb meglepetést talán valamelyik afrikai ország csapata, vagy Hollandia, esetleg Kanada okozhatja. Ez talán a legnehezebb kérdés!

− Ki lehet a torna legértékesebb játékosa?

– A holland Cody Gakpo. Óriási tehetség és a PSV csapatában hétről hétre klasszis teljesítményt mutat. Mellette a portugál Rafael Leao is berobbanhat, bár az olasz bajnok Milan csapatában így is szem előtt van. Ne felejtsük el a spanyol Gavit sem, ő is nagyot robbanthat Katarban.

