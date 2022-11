Forduljunk rá a kvalifikáró csapatokra, azon belül is vizsgáljuk azokat a futballistákat, ahol nem sérülés, hanem a szakmai stáb döntése akadályozta meg a részvételt. A spanyoloknál rögtön két ilyen példát is találunk, a 180-szoros válogatott Sergio Ramos és a Manchester Unitedben továbbra is nagyszerű formában védő David de Gea sem került be Luis Enrique szűkített keretébe. Az angoloknál a római Tammy Abraham, de még inkább Jadon Sancho és Fikayo Tomori kihagyása a legváratlanabb, főleg annak fényében, hogy az AC Milanban nagyszerűen teljesítő belső hátvédet kihagyta Gareth Southgate, az MU-ban epizódszereplővé váló, leginkább kapitális hibáiról elhíresült Harry Maguire viszont ott van a csapatban. A végső győzelemre is esélyes franciáknál a szintén manchesteri Anthony Martial és a Real Madrid balhátvédje, Ferland Mendy maradt ki, ám a galloknál a következő bekezdésben lesz legtöbbet szó. Érthetetlen okból a brazilok kapitánya, Tite kihagyta Roberto Firminót a keretből úgy, hogy egyébként kilenc csatár is bekerült az utazó keretbe.