A tizedik percben az angol válogatott az Egyesült Államok bal oldalán vezetett egy gyors támadást, a tizenhatoson belül Saka gurított vissza Kane-nek, aki kapásból tüzelt, de az utolsó pillanatban Ream óriási mentést mutatott be – a védő testéről a kapu mellé pattogott a labda. A 17. percben az Egyesült Államok is villant, egy kontrát követően Wright bólintott, azonban a fejese jócskán elkerülte a kaput. Nyolc perccel később aztán az amerikaiak szépen passzolgattak az angol térfélen, majd egy jobb oldali lapos beadásából McKennie tíz méterről a kapuval szemben fölé durrantott. Az első félóra után aztán még közelebb járt a gólhoz Gregg Berhalter csapata – Christian Pulisic a tizenhatos csücskéről ballal a felső lécet találta telibe. Az első félidő hajrájában megrázta magát az angol csapat, előbb Saka rontott el nagy helyzetet a tizenhatoson belül, majd Mount próbálkozott nagyjából húsz méterről, de Turner szép védést mutatott be, így a szünetben maradt a gól nélküli döntetlen.

A fordulást követően egyik csapat sem kapcsolt magasabb fokozatra, sőt...a második félidő felénél csak Pulisic szögletei jelenthettek volna veszélyt, ám Harry Maguire rendszeresen jól helyezkedett, s képes volt kifejelni a középre lőtt labdákat. Az angoloknál Shaw szabadrúgásai jelentettek veszélyt, akcióból egyik csapat sem alakított ki komoly helyzetet. A hosszabbításban még Harry Kane jelentekzett egy fejessel, ám a Spurs klasszis csatára nem találta el a kaput, így a felek egy-egy ponttal lettek gazdagabbak. A találkozó végül rendkívül unalmas, kiszámítható, és cseppet sem szórakoztató 90 percet hozott, már-már mondhatjuk, hogy csak amit megszoktunk ezen a vb-n.