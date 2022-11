Nincs egyszerű helyzetben a végső győztesként is számba vett Argentína, hiszen az első mérkőzését nagyon csúnyán elbukta. Mexikó sem tudott győzelemmel bemutatkozni, de legalább egy pontot gyűjtött. Ha a két válogatott közös történelmét vesszük alapul, akkor bizakodhatnak Messiék, hiszen az utóbbi három közös meccsükön háromszor nyert Argentína. Ez most is szükségeltetik az argentin álmok tovább táplálásához, hiszen egy vereséggel búcsúznának is a tornától, ami óriási blama lenne.

C-csoport, 2. forduló

20 óra: Argentína-Mexikó