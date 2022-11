Egészen friss hír, hogy Cristiano Ronaldo szerződést bontott a Manchester Uniteddel, így a világbajnokság 832 játékosa közül az egyetlen, aki klub nélkül van ott a világbajnokságon. Hogy Katarban szerepelve ez mennyire veszi el a fókuszt a tornáról, az nagy kérdés, viszont az biztos, hogy Ronaldo vezetésével megy neki az első csoportmeccsnek Portugália. Viszont nagy butaság lenne azt gondolni, hogy Cristiano Ronaldo az egyetlen klasszia a portugál válogatottnak.

A három kapus egyaránt meccsben van, a védelemből Rubén Dias és Joao Cancelo a Manchester City játékosa, a középpályán Bruno Fernandes a Manchester United karmestere, elöl pedig Bernardo Silva és Joao Felix keverheti meg a kártyákat. A ghánai keretben is találunk ismerős neveket: a védelemből Tariq Lamptey, Mohammed Salisu és Daniel Amartey is a Premier Leauge-ben játszik, a középpályán pedig ugyanezt a bajnokságot vezető Arsenal hatosa, Thomas Partey lehet a kulcsember. A támadásépítésben Mohammed Kudustól várhatunk csodás megmozdulásokat, a befejezésekben pedig a bilbaós Inaki Williams jeleskedhet, de ott vannak az Ayew-testvérek is.

Portugália felkészülése egy vegyesfelvágotthoz hasonlít: Nigériát és Csehország is kapott gól nélkül verték meg, utóbbit ráadásul kétszer, viszont Spanyolországtól és Svájctól rúgott gól nélkül kaptak ki. Ghána legutóbbi két felkészülési meccsét behúzta, bár Nicaragua legyőzése kisebb meglepetés, de a Svájc ellen aratott 2-0-ás siker annál nagyobbat szólt.

