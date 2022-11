A macskák az internet oly' különleges teremtményei, amelyek mindig, minden körülmények között sztárok. Ha morcosok, ha cukik, ha kicsik, ha nagyok, ha viccesek, ha bénán ugranak, ha gonoszak vagy ha szeretetteljesek. Naná, hogy a katari foci-vb kapcsán sem maradhattak ki a buliból. A TikTokon egyre több a cicás tartalom.

Például kiderült, hogy egy macska tehet a Dél-Korea-Uruguay találkozó egyik nagy bukásáért.

Keema egyébként, ártatlan tekintet ide vagy oda, pirosat is kapott a szabálytalan gáncsolásért, de nemigen akarta azt elfogadni.

És hát arról se feledkezzünk meg, hogy a macskalabdarúgó-vb is elkezdődött. Ugyan az egyik „csapat” mintha kicsit még az öltözőben maradt volna, és viszonylag lomhán kezdte a tornát, de a labdafogás azért itt is egészen kitűnő.

Szokták mondani, hogy a bíró is a csapattal volt. Nos, most már azt is elmondhatjuk, hogy egy macska a 12. játékos, ahogy az az alábbi videóban látható:

Na és akkor ott vannak még a La'eeb macskák, akiket a katari torna kabalafigurájának öltöztetnek be. Ebből most csak egyet mutatunk meg:

Jöjjön egy igazn elkötelezett focidrukker:

És egy még elkötelezettebb: Mr. London Meow elkötelezett Portugál-, vagyis inkább Mancsugál-rajongó. Ez a szóvicc egyébként leginkább angolul ül, a paw (mancs) szót előszeretettel cserélik ki az azonos kiejtésű szótagokra, így sajátos, játékos állatnyelvet alkotva.

Mindenesetre a terápiás angol cicus a korrektség jegyében azért haza is beszél, és Angliának is szurkol: