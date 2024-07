Az M4 Sport a labdarúgó Eb döntőjét minden elérhető felületen közvetíti Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója pénteken összegezte a németországi labdarúgó Európa-bajnoksággal kapcsolatos tartalmakat és nézettségi adatokat, emellett azt is kiemelte, hogy a televízióban, az m4sport.hu-n, a Kossuth rádióban és a Nemzeti sportrádióban is élőben követhetik a vasárnapi Spanyolország–Anglia döntőt az érdeklődők, amiről a Nemzeti Sport is kiemelt terjedelemben tudósít. Az M4 Sport csatorna eddig mind az 50 találkozót közvetítette a labdarúgó Eb-ről, a magyar válogatott pedig kiemelt szerepet kapott, mivel helyszíni stáb és stúdió foglalkozott a Marco Rossi szövetségi kapitány vezette együttes szereplésével, emellett pedig több más sportág kontinensviadalát is nyomon követhették a nézők az elmúlt egy hónapban. Ilyen volt többek között az atlétikai, kajak-kenu és a vizes Eb is, illetve a Forma-1-es futamok is képernyőre kerültek. Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI „A legnagyobb előre lépés az M4 Sport közvetítését tekintve éppen az volt, hogy minden egyes helyen ott voltunk és meg tudtuk mutatni a legfontosabbakat. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kiváló az M4 Sport viszonya és ennek köszönhetően gyakorlatilag mindenről azonnal be tudtunk számolni, valamint egy rakás exkluzív tartalmunk is volt, mint a magyar válogatott hivatalos közvetítőjének” – mondta az M1 aktuális csatorna műsorában Székely Dávid, majd azt is kiemelte, hogy a helyszíni tudósítóknak köszönhetően egyből a pálya széléről, vagy a bemelegítés alatt akár a játéktérről is tudtak friss információkkal szolgálni a nézőknek. Felidézte Varga Barnabás esetét is, amikor az M4 Sport helyszíni riportere tudott először információt közölni a magyar csatár állapotáról. „Azt az egyet sajnálom, hogy nem tudtunk még egyet előre lépni, mivel egy Portugália elleni találkozó - már tudván azt, hogy mi mindennel készültünk és miket kezdtünk el szervezni - még nagyobbat dobott volna, de majd talán négy év múlva” – mondta.