A 26 éves Olmo esélyes lehet a kontinenstorna legjobbjának járó díjra is, a várt sikerek mellett pedig akár hosszabb távon is profitálhat a jó Európa-bajnoki szereplésből. Vele kapcsolatban beszédtémát szolgáltatott lehetséges klubváltása, hallani lehetett a Liverpool, a Manchester City és az FC Barcelona érdeklődéséről is – tudta meg a Magyar Nemzet.

Dani Olmo

Fotó: Franck Fife / Forrás: AFP

Már csak egy apró lépés hiányzik, de dolgozunk rajta. A gólok és a gólpasszok a csapatot dicsérik. Noha Franciaország ellen hátrányba kerültünk, de így lett fantasztikus meccs ebből. Jöhet a döntő, mi mindent meg fogunk tenni, de nem tudjuk még, hogy mi lesz a vége

– nyilatkozta a fran­ciák legyőzését követően Dani Olmo.

Olmo kihagyhatatlan lett a spanyol válogatottból

Dani Olmo öt meccsen összesen 341 percet játszott az idei Eb-n, a statisztikája pedig remek: három gólt és két gólpasszt jegyez.

A német élvonalbeli RB Leipzig csapatában a magyar válogatott Gulácsi Péter és Willi Orbán – korábban Szoboszlai Dominik – csapattársaként szereplő támadó középpályás a csoportkör nyitányán is a padon kezdett, majd egy óra után beállhatott a Horvátország elleni, 3–0-ra megnyert meccs második félidejében. A következő, az olaszok elleni mérkőzésen egyáltalán nem kapott lehetőséget Olmo, aki a harmadik, Albánia elleni találkozón kezdőként 84 percet játszott, ráadásul az ő átadása után született meg a győztes gól is.