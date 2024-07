Pénteken a negyeddöntőkkel folytatódik a németországi férfi labdarúgó Európa-bajnokság. Először este 6 órakor Spanyolország-Németországgal mérkőzik meg Stuttgartban, majd három órával később kezdődik a Portugália-Franciaország találkozó Hamburgban. Bozsik Péter, az M4 Sport szakértője elemezte lapunknak a foci Eb negyedöntőinek továbbjutási esélyeit.

Bozsik Péter svájci továbbjutást vár Anglia ellen a németországi férfi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében

Fotó: Kricskovics Antal / Forrás: Feol

Bozsik Péter mindegyik mérkőzést nagyon várja

Kétségkívül a házigazda Németország Spanyolország elleni negyeddöntője volt az Európa-bajnokság egyik leginkább várt találkozója.

– Ez a két csapat játssza a számomra legszimpatikusabb futballt. Mindkét válogatott felvállalja a támadójátékot, mer kockáztatni. Nagyon sajnálom, hogy már a torna negyeddöntőjében találkozniuk kellett és valamelyiknek búcsúznia kellett – fogalmazott a volt szövetségi kapitány. A búcsúzú fél pedig Németország, a házigazda let.

A 2018-as világbajnok Franciaország a 2016-os Európa-bajnok Portugáliával csapott össze a péntek este, és bár Bozsik bízott benne, hogy a portugálok jutnak tovább (miközben nem volt benne biztos, hogy ez Ronaldóval sikerülhet), végül büntetőpárbajban Mbapéék jutottak tovább.

Állandó szakértőnk meglepetést vár az Anglia-Svájc találkozótól

Szombat este 6 órától Anglia a magyar válogatottat is legyőző, csoportgyőztesként negyeddöntőbe jutó Svájc ellen mérkőzik meg. A Komárom VSE korábbi vezetőedzője szerint az 1966-os világbajnok Anglia búcsúzik.

– Az angolok által eddig mutatott foci szerintem Svájcnak kifejezetten feküdni fog, mert ők szeretik birtokolni a labdát, amit ráadásul jól is csinálnak. Továbbra is úgy gondolom, hogy Svájc fog nyerni.

Talán az egyik legkiegyensúlyozottabb párharc várható az 1988-as Európa-bajnok Hollandia és a 2008-as Eb-elődöntős Törökország között, melyet szombaton 21 órától rendeznek a berlini Olimpiai Stadionban.

– Akár az Eb mérkőzését is láthatjuk, hiszen mindkét csapat leginkább támadni szeret, talán az is megy nekik jobban. Abból is lehet egy hasonló összecsapás, mint amilyet a spanyol-német derbitől vizionálok.