Elképesztő és egyben drámai meccsen győzött vasárnap este a magyar labdarúgó-válogatott a németországi Európa-bajnokságon. A találkozó egyértelműen ki-ki párharc volt, a skótok maximum reménykedhettek abban, hogy egy iksz életben tartja a továbbjutási esélyeiket, de nekik is a három pont lett volna a megfelelő, Marco Rossi fiainak viszont csak és kizárólag a győzelem volt opció, ha egyáltalán matekozni akartak volna a továbbjutásról. A körömrágós meccsen aztán, bár (és inkább magyar) lövések voltak, igazi izgalom nem történt. A 66. percig, amikor Varga Barnabás elterült a pályán. Aztán a 101. percben Csoboth Kevin betalált a skótot hálójába. A stadionban szurkolta ki a győzelmet a Tatabányai Bányász egykori, korrekorder válogatottja, Szabó György, mindenki Gyurikája is.

Míg Szabó Györgyék a lelátón, Szoboszlai Dominikék a pályán aggódtak Varga Barnabásért

Fotó: Marijan Murat / Forrás: dpa Picture-Alliance via AFP

− Nem is emlékszem hasonló sérülésre, mint ami Varga Barnabással történt − kezdte értékelését a 82 éves tatabányai legenda, utalva arra, hogy a Fradi játékosa egy szerencsétlen vetődés után, miután Gunn kapus (vélhetően) könyökkel letarolta őt és még a saját csapattársát is. Végül hosszas (és lassan kezdődő) ápolás után nyakmerevítőben vitték le őt a pályáról. Be is járta a világsajtót is a kép, ahogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik rángatja be a hordágyat a csapattársához.