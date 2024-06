Javában tart a labdarúgó Európa-bajnokság, ahol a legjobb huszonnégy nemzeti válogatott méri össze tudását. A házigazda Németország nagy dominanciával nyitotta meg az egy hónapig tartó meccsdömpinget, esélyt sem hagytak, ellenfelüknek, Skóciának. Nemzetünk válogatottja szombaton játszott Svájc ellen, szerdán a németekkel meccselt, most pedig a matekozásé a főszerep, hogy a skótok ellen hogyan muzsikálnak majd. A szurkolói zónákban óriási tömegek jelennek meg a mérkőzésen, vármegyeszerte több helyen is lehetett és lehet is követni a továbbiakban az ütközeteket. Tatabányán, a népszerű Gyémánt Fürdőben az emberek pedig nem csak fürödhetnek és hűsíthetik magukat a nyári meleg ellen, hanem ott is nézhetik a mérkőzéseket.

Medencében való hűsölés közepette is megjelennek majd a szurkolók az Európa-bajnokság meccseire

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az izgalmakat a teljes területen láthatják a drukkerek. A labdarúgás a világ legnépszerűbb sportága, ebből adódóan minden generáció érdeklődését felkelti, főleg egy ilyen nagy esemény. A tizennégy év alatti gyerekek ingyen léphetnek be a kapukon és szoríthatnak Szoboszlai Dominikéknak.